Juve, dalla sfida al Milan passa un bel pezzo di Champions. E non sarà solo CR7 vs Ibra

Il giorno è arrivato: alle 20:45 all’Allianz Stadium si gioca Juventus-Milan. E da Torino passa un pezzo importante di presente e di futuro, perché la qualificazione alla prossima Champions League ha un peso rilevante nell’economia della progettualità dei due club. Spesso la sfida fra bianconeri e rossoneri è valsa la lotta per il titolo, e proprio da chi ieri ha festeggiato la vittoria del campionato Andrea Pirlo è voluto partire nella consueta conferenza stampa di vigilia, per poi focalizzarsi sull’incontro con Pioli&co: “Prima di iniziare volevo fare i complimenti alla Juventus Women di Rita Guarino per il quarto scudetto consecutivo, siamo tutti contenti per questo successo. Col Milan sarà una partita aperta, siamo due squadre a cui piace pressare alti e attaccare. Non credo ci sarà tanto tatticismo perché entrambe hanno voglia di imporre il proprio gioco”. Gioco che ultimamente in casa Juve si è visto poco, sostituito però, e la gara vinta a Udine ne è stato un esempio, dall’atteggiamento di unione e volontà che lo stesso allenatore ha sottolineato: “L'abbraccio finale è stato visto come un'unione di tutto il gruppo, si è vista la voglia di vincere e di raggiungere l'obiettivo. Siamo tutti concentrati e coesi, è stato un significato importante per quello che cerchiamo ed è stato importante che il simbolo di quella rimonta sia stato Cristiano che dopo le critiche ricevute ha risposto sul campo”.

JUVE-MILAN SARÀ ANCHE SZCZESNY-DONNARUMMA - Non solo il confronto tra i due giocatori più rappresentativi di entrambe le squadre: Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic. Due atleti e due personalità che influenzano, com’è normale che sia quando si tratta di atleti di questo calibro, il rendimento della squadra di appartenenza: “Risultano ancora i migliori, - ha detto Pirlo, - Ronaldo è il capocannoniere e Ibra sta facendo tanti gol e dà un grande apporto al Milan. Non sono un problema per le squadre in cui giocano, sono un valore aggiunto”. Ronaldo contro Ibra ma anche Szczesnycontro Donnarumma . Il tempo dirà se l’estremo difensore italiano prenderà il posto, dalla prossima stagione, tra i pali bianconeri del polacco; intanto però l’allenatore bianconero ha avuto modo di esprimersi su entrambe le figure: “Donnarumma è un giocatore del Milan ed è un problema loro. Lo ritengo uno dei migliori cinque portieri al mondo, è un professionista esemplare e gli faccio i complimenti per quello che sta facendo. Szczesny è sbagliato definirlo un problema. Se escono voci su altri portieri sembra che vada in difficoltà il nostro, non è così. Poi è normale che capiti a tutti di fare degli errori, ha sbagliato come è successo agli altri. È sereno e concentrato e noi siamo contenti di ciò che ci sta dando”.

CUADRADO INFLUENZA LE SCELTE - Tutti a disposizione per Andrea Pirlo che quindi può permettersi di scegliere fra un range ampio di giocatori. Saranno sì importanti gli undici che partiranno dall’inizio, ma altrettanto i cambi a gara in corso come accaduto nella trasferta di Udine decisa anche dall’ingresso di Rabiot. Qualche dubbio ancora nella testa di Andrea Pirlo, soprattutto attorno alla posizione di Cuadrado: se sarà sulla linea dei centrocampisti dentro Alex Sandro in difesa, se invece il colombiano retrocederà fuori il brasiliano e dentro McKennie con lo slittamento di Danilo sul versante mancino difensivo. Certo del posto Chiellini con De Ligt in vantaggio su Bonucci, torna Chiesa con Morata favorito su Dybala in attacco. Dilemmi che il tecnico bianconero scioglierà dopo la rifinitura di questa mattina. Uniti e coesi ha detto Pirlo, con unico obiettivo: avere la meglio del Milan e avvicinarsi alla Champions.