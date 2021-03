Juve, Danilo: "Pirlo assomiglia a Guardiola. Posso giocare dove vuole, ma non da centravanti"

vedi letture

Nel corso della sua lunga intervista con Marca, Danilo ha parlato anche della sua grande stagione e di come si stia trovando alla meraviglia con le idee di Pirlo: "Siamo di fronte al miglior Danilo degli ultimi anni. Prima mi mancava la continuità, avevo bisogno di partite per fare del mio meglio e in questa stagione le ho trovate. Sono contento per il livello a cui sto giocando e per aver potuto aiutare di più la squadra. Tanti ruoli? Non ho difficoltà a cambiare perché il mio modo di vedere il calcio è sempre stato quello. Mi piace analizzare i movimenti, gli spazi ... non posso giocare da centravanti, ma non ho problemi a fare il centrale o il centrocampista. L'importante è giocare".

Cosa le chiede il "Maestro"?

"Mi piace molto partecipare alla costruzione del gioco e Pirlo mi dà molta libertà di dare una mano: vuole che la palla esca pulita in modo che chi è davanti possa complicare la vita degli avversari. Vuole che mi muova e tocchi molta palla. L'idea di Guardiola? Sembra abbastanza simile. Pep e il suo staff tecnico hanno un'idea calcistica molto simile a quella di Pirlo. Pensano al calcio dall'occupazione degli spazi, analizzano come anticipare i movimenti dell'avversario... È un tipo di calcio che mi piace ed è per questo che penso che le cose mi stiano andando bene".