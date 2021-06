Juve, Demiral potrebbe chiedere la cessione. In caso di addio pronto l'assalto a Milenkovic

La difesa della Juventus, a oggi, non ha bisogno di interventi, visto che Massimiliano Allegri può contare su quattro difensore centrali di ruolo, ma nel caso in cui Merih Demiral chieda la cessione, visto che non è un mistero che voglia giocare con più continuità, la dirigenza è pronta a non farsi trovare impreparata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in caso di addio del turco i bianconeri sarebbero pronti a dare l'affondo su Nikola Milenkovic, in scadenza con la Fiorentina nel 2022.