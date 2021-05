Juve, discorsi avviati per Cuadrado al 2023. Chiellini in bilico: nuovo incontro con Agnelli

vedi letture

Tra i migliori giocatori nella complicata stagione della Juventus, Juan Cuadrado continuerà a difendere i colori bianconeri in futuro. Anche oltre il 2022, attuale scadenza del suo contratto: sono infatti avviati, ricorda La Gazzetta dello Sport, i discorsi per prolungare fino al 2023 l’accordo. Sempre in bilico, invece, un altro senatore come Giorgio Chiellini: all’incontro preliminare con Agnelli ne seguirà un altro tra un paio di settimane.