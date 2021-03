Juve, è Paratici a progettare il futuro: nei giorni scorsi anche un incontro con Raiola

Tutti in discussione in casa Juve, ma qualche filo conduttore per il futuro va pure trovato. Per il Corriere dello Sport, è Fabio Paratici: se ci fosse l’intenzione di svoltare anche sul suo nome, l’unico sempre presente al fianco di Agnelli in questi dieci anni, ci sarebbe qualcun altro a tirare le fila dei ragionamenti bianconeri sul mercato. Invece, il ds resta in prima linea per definire tutti gli affari chiave di casa Juve: prova ne sia, da ultimo, l’incontro avuto con Raiola la scorsa settimana, nel quale per il quotidiano romano si è parlato dei giocatori presenti in rosa, ma anche di altri talenti del potente agende. La strada, insomma, sembra tracciata. Anche se, ricorda sempre il Corsport, anche la separazione da Marotta si consumò pochi mesi dopo l’avvio di un nuovo ciclo triennale.