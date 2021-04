Juve e rebus Dybala: l'offerta da 10 milioni non è riproponibile. La Joya può andare a scadenza

vedi letture

In casa Juventus continua a tenere banco la questione rinnovo per Paulo Dybala. Ieri Fabio Paratici ha affrontato pubblicamente il tema, spiegando come a causa della crisi portata dalla pandemia serva prudenza. In pratica, scrive la Gazzetta dello Sport, la Juventus non potrà riproporre alla Joya la base di accordo per il prolungamento da 10 milioni netti a stagione più bonus (come successo nei mesi scorsi, prima del Covid). Lo stesso Paratici ha parlato di contatti "settimanali" con l'entourage dell'argentino, che però da parte sua racconta di colloqui e discussioni interrotte da tempo. E anche per questo Dybala, oltre che valutare il rinnovo, sta considerando anche l'opzione di andare via a zero nel 2022 quando sarà scaduto il suo legame con la maglia bianconera.