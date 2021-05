Juve, futuro con o senza Paratici? In caso di addio, promosso il vice Cherubini

Con o senza Fabio Paratici. A livello dirigenziale, è questo il grande interrogativo della Juventus che sarà. Fa il punto Tuttosport: il contratto del Managing Director della Football Area bianconera è in scadenza a fine stagione. In caso di lieto fine in campionato, il prolungamento è tuttora possibile e non sarebbe la prima volta che Paratici firma a ridosso della scadenza. In caso contrario, cioè di addio, per il quotidiano piemontese l’ipotesi più credibile è la promozione di Federico Cherubini, suo attuale braccio destro al quale sarebbero affidate ampie aree di competenza.