Juve, Gattuso non è un'idea dell'ultima ora. Ma la Fiorentina si è mossa in anticipo

Toto-allenatore in casa Juventus. I bianconeri sono a speranza per la Champions League, ma la conferma di Andrea Pirlo in panchina sembra comunque difficile. I nomi di altissimo profilo sono sempre quelli di Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane, sui quali pende però l’incrocio Real Madrid: il transalpino dovrebbe lasciarlo e potrebbe a quel punto aspettare la panchina della Francia, mentre il livornese è corteggiato proprio dalle merengues (Raul la principale alternativa). È questo il quadro di Tuttosport, secondo cui per la Juventus avanza così la candidatura di Gennaro Gattuso, che salvo sorprese davvero clamorose lascerà il Napoli. Per il quotidiano torinese, l’ipotesi Ringhio non è nata nelle ultime ore ma frulla nella testa dei dirigenti bianconeri da un po’ di tempo. C’è da battere la Fiorentina, che si è mossa in anticipo per l’attuale allenatore di De Laurentiis, ma non sembra ancora un discorso completamente chiuso.