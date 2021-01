Juve, i quarti di finale in Coppa Italia un'abitudine: sempre raggiunti nelle ultime 15 occasioni

vedi letture

Con il Genoa la Juventus ha faticato più del previsto, ma alla fine ha staccato il pass per i quarti di fila. Un’abitudine per i bianconeri che, come evidenziato da Opta, nelle ultime 15 stagioni in cui hanno partecipato alla competizione, hanno sempre raggiunto almeno questa fase.