Juve, il 27 maggio data chiave per il futuro di Agnelli: ci sarà l'assemblea degli azionisti Exor

Il 27 maggio come data chiave per capire quale sarà il futuro di Andrea Agnelli, oggi presidente della Juventus. Come ricorda il Corriere della Sera, in quel giorno si terrà infatti l’assemblea degli azionisti di Exor, la holding di famiglia che controlla tra le altre la società bianconera. Probabile che in quell’occasione vi sia un pronunciamento di John Elkann o comunque una valutazione della situazione.