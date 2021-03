Juve ko col Benevento, anche in Cile sicuri: "Non c'è più speranza nella corsa Scudetto"

"La Juventus crolla in casa contro il Benevento e saluta definitivamente lo Scudetto". Anche in Cile, per la precisione la nota emittente nazionale Canal 13, si parla in queste ore della sconfitta dei bianconeri contro i sanniti. "La Vecchia Signora ormai non ha praticamente più chance nella corsa per il titolo", sentenzia la testata sudamericana dopo il ko di Cristiano Ronaldo e compagni.