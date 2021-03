Juve ko col Benevento, in Spagna puntano il dito contro Arthur: "Errore lampante prima del gol"

"Passo falso della Juve che può costarle il titolo". La rassegna internazionale dopo la sconfitta della Juventus allo "Stadium" contro il Benevento prosegue col quotidiano spagnolo As, che sottolinea l'errore dell'ex Barcellona Arthur in occasione del gol partita realizzato dall'argentino Adolfo Gaich. "I bianconeri hanno perso contro la neo-promossa Benevento a causa di un gol di Gaich nato da un errore lampante di Arthur", si legge infatti all'indomani del ko di Cristiano Ronaldo e compagni coi sanniti. Domenica da dimenticare, in primis, per il centrocampista brasiliano.