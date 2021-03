Juve, non solo Allegri o Zidane: per il Corsport il primo nome è Simone Inzaghi

La Juventus sfoglia la margherita, dopo la sconfitta contro il Benevento che ha creato una frattura difficile da ricomporre nel progetto Pirlo. Così, se difficilmente il tecnico bresciano sarà esonerato a stagione in corso (non è costume, nel caso si punterebbe sul vice Tudor), parte il toto-allenatore sul futuro bianconero. Detto di Allegri e Zidane, per il Corriere dello Sport il nome in prima fila è quello di Simone Inzaghi, già caldeggiato come erede di Allegri prima di Sarri e oggi protagonista di un’agonica trattativa per il rinnovo con la Lazio (ma sondato anche dal Napoli). La prima alternativa sarebbe Luciano Spalletti, altro nome di grido quello di Roberto Mancini, al momento concentrato su Euro 2020.