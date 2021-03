Juve, patrimonio netto più alto della A (dopo iniezione di capitale). L'Udinese invece è seconda

Nell’ultimo anno la Juventus ha immesso 300 milioni di capitale per investimenti, ma ora deve fare i conti della pandemia. Per questo il suo patrimonio netto è a 239,2 milioni di euro, mentre Commisso ha messo di tasca sua 70 milioni (patrimonio ora di 49,5). Diversa la situazione dell’Udinese, che ha sospeso gli ammortamenti e ha rivalutato i beni: i bianconeri hanno un patrimonio da 233,2 milioni di euro. Un percorso che ha fatto anche la Samp che ora è a 31,9 milioni.

NAPOLI E ATALANTA ESEMPI VIRTUOSI - Negli anni sia Percassi che De Laurentiis hanno dato un occhio ai conti e per questo hanno un patrimonio netto che fa stare tranquilli: 77,8 milioni per i nerazzurri, gli unici con i conti più che in ordine anche al netto dei costi, mentre sono 126,4 milioni per il Napoli che negli anni ha messo da parte un tesoretto che serve in questo momento di pandemia.