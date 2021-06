Juve, per La Gazzetta dello Sport Pjanic è la prima scelta di Allegri. Anche più di Locatelli

Il ritorno di Miralem Pjanic come obiettivo numero uno per il centrocampo della nuova Juventus di Massimiliano Allegri. Con la conferma ufficiale di Ronald Koeman in panchina, gli spazi per il bosniaco al Barcellona sembrano davvero minimi: le complicazioni sono legate all’alta valutazione ricevuta nello scambio con Arthur di una non fa e alla minusvalenza che deriverebbe da una sua cessione. Per il livornese, scrive La Gazzetta dello Sport, Pjanic è però il profilo preferito, anche più di Manuel Locatelli, sul quale peraltro vi è da superare un’agguerrita concorrenza. La Juve punta a convincere il Barça a una trattativa sulla base del prestito, che comporterebbe sostanzialmente vantaggi per entrambe. Difficile immaginare uno scambio-bis con Arthur, per il quale ha bussato il PSG, ma che potrebbe rimanere a Torino.