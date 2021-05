Juve più lontana, il Barcellona ha in pugno Memphis Depay. Ma arriverà a una sola condizione

vedi letture

Il Barcellona ha in pugno Memphis Depay. A scriverlo è il quotidiano spagnolo Marca, secondo il quale i blaugrana avrebbero già da tempo trovato un accordo col talento olandese in scadenza di contratto con l'Oympique Lione. Il classe '94, accostato anche alla Juventus, è una richiesta esplicita di mister Koeman, ma proprio questo fattore fa sì che un eventuale addio dell'ex ct possa rimettere in discussione il suo arrivo in Catalogna.

Depay, in ogni caso, non è l'unico attaccante che il Barça intende acquistare durante la prossima estate: il grande obiettivo - si legge - è sempre Erling Haaland del Borussia Dortmund, a prescindere da chi sarà il nuovo allenatore.