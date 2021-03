Juve-Porto, ultime di formazione: Demiral con Bonucci, Ramsey supera Kulusevski

vedi letture

Ultime di formazione da Torino, dove manca ormai pochissimo al calcio d’inizio di Juventus-Torino. In difesa, sembra spuntarla Merih Demiral: il turco partirà dall’inizio al fianco di Bonucci, con Chiellini in panchina. Confermato il ritorno di Arthur da titolare, così come la presenza di Aaron Ramsey: nonostante la tentazione Kulusevski, lo svedese dovrebbe andare in panchina così come McKennie.