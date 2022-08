Juve, Rabiot dal quasi addio al posto da titolare. E con la Samp “la monetina” dice Rugani

Confermarsi con la Sampdoria per proseguire in un percorso di crescita che deve forzatamente essere scandito anche dai buoni risultati. La Juventus si è spostata nella giornata di ieri in quel Genova dove questa sera sfiderà la Sampdoria davanti alla gradinate dello stadio Ferraris. “Troveremo una squadra, - ha raccontato Massimiliano Allegri in conferenza stampa, - che ha fatto una bella partita contro l’Atalanta creando occasioni, prendendo due legni, facendo un gol. Lì a Genova sono sempre partite difficili, ci saranno momenti della partita dove ci sarà da difendere bene perché quando prendono coraggio con la spinta del pubblico diventa difficile”.

Rabiot dal quasi addio alla maglia da titolare: Allegri punta sul francese.

Dopo aver saltato l’esordio causa squalifica, Adrien Rabiot ha seriamente rischiato di non giocare neanche la partita contro i blucerchiati causa addio ai colori bianconeri direzione Manchester sponda United. La storia poi ormai è nota: il passo indietro dei Red Devils e, con tutta probabilità, un ultimo anno a Torino fino alla scadenza del contratto. E quest’oggi il ritorno in campo da titolare segnale di quanto, nonostante diversi centrocampisti a disposizione, Allegri stimi il classe 1995 mettendolo in cima alle proprie gerarchie. “Innanzitutto Rabiot gioca, - ha aperto così il tecnico sulla questione, - l’anno scorso ha fatto un'ottima stagione per le caratteristiche che ha. L'ho sempre considerato della Juventus, lunedì era squalificato e non poteva giocare”.

Rugani avanti su Gatti: “la monetina ha scelto” per il classe 1994.

Detto di Rabiot che comporrà la mediana con Locatelli centrale e McKennie sulla destra, l’altro dubbio di formazione riguardava il centrale di difesa pronto ad accompagnare Bremer nella notte di Marassi. “Gioca uno fra Gatti e Rugani e sono sereno chiunque giochi, - ha confermato Allegri, - Bonucci lunedì era affaticato col flessore e l'ho lasciato in campo, questa settimana è stato gestito ma avevo già deciso che non avrebbe giocato a Genova. Fra Gatti e Rugani la bilancia è pari, domani tiro la monetina. Se esce un gatto gioca Gatti... Se esce un cane gioca Rugani (ride n.d.r.)”. La monetina sembra esser caduta dal lato dell’esperienza del classe 1994 rispetto a un Gatti ancora a quota zero presenze nel massimo campionato. E poi davanti tutto sulle spalle del tridente Cuadrado, Vlahovic, Kostic per dar vita alla prima vittoria in trasferta della stagione.