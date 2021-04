Juve-Raiola, quanti nomi in ballo: Romagnoli in prima fila. Pogba pronto a ridursi l'ingaggio?

La presenza di Mino Raiola a Torino nei giorni scorsi infiamma il mercato, visti i buoni rapporti con la Juventus e i tanti nomi nel giro del potente agente. Secondo Tuttosport, con i bianconeri Raiola avrebbe parlato soprattutto del futuro di Alessio Romagnoli, che a fine stagione potrebbe lasciare il Milan. Molto è legato alla scelta di Chiellini, difficile ipotizzare uno scambio con Bernardeschi, ma per la Juve un giocatore come Romagnoli è una soluzione interessante, seppure sullo sfondo in questo momento. Al netto di Donnarumma, di cui oggi Raiola parlerà col Milan, gli altri nomi tirati in ballo sono quelli di Kean e Pogba: sul primo, si dovrà trattare con l’Everton (possibili scambi con Demiral e Rabiot), nel caso del secondo il nodo sarebbe legato soprattutto alla pedina di scambio, più che all’ingaggio che il francese sarebbe anche disposto ad abbassarsi per tornare in bianconero.