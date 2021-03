Juve, reazione o contraccolpo? Col Cagliari una risposta decisiva per il resto della stagione

Mercoledì riposo, giovedì e venerdì sui campi d’allenamento. Sono stati scanditi in questo modo i giorni successivi alla deludente eliminazione dalla Champions League della Juventus nella doppia sfida degli ottavi di finale contro il Porto. C’è stato tempo per i confronti, per le spiegazioni, per le parole. Analizzando quanto non ha funzionato sul rettangolo verde contro una squadra, per larghi tratti dell’incontro, in inferiorità numerica, ma anche per cercare le giuste motivazioni per ripartire e non “abbandonare” una stagione che ha ancora più di qualcosa da dire: dal campionato fino alla finale di Coppa Italia di maggio contro l’Atalanta. E Pirlo, atteso quest’oggi in conferenza stampa alle 12:30 alla vigilia della sfida al Cagliari, chiede ai suoi una reazione d’orgoglio che scacci via il timore di un pesante contraccolpo psicologico.

RISPOSTA CRUCIALE - Dalla complicata trasferta della Sardegna Arena passa parecchio del resto dell’annata bianconera. Una reazione di nervi infatti sarebbe segnale di un addio inaspettato all’Europa messo, a malincuore, alle spalle; al contrario, se il contraccolpo dovesse farsi sentire particolarmente, il prosieguo degli ultimi mesi avrebbe un grosso punto di domanda. E la risposta che si attende da tutto il gruppo Juventus è cruciale, in una settimana che, stando all'ultima decisione che sposta la sfida col Napoli dal 17 marzo al 7 aprile, concede così anche la possibilità di lavorare tra le mura della Continassa. Una scelta dunque che fa comodo a entrambe le parti coinvolte. Sarà, per una delle poche volte in questi mesi targati Andrea Pirlo, così un doppio impegno da domenica a domenica contro Cagliari e Benevento. Entrambe avversarie con necessità di punti e contro le quali nelle gare d’andata la Juventus ha collezionato quattro punti su sei. Antenne dritte dunque, ancor di più dopo la brutta botta di martedì. A partire dal Cagliari da è attesa una risposta decisiva e dove la Vecchia Signora dovrà dimostrare di aver reagito alla batosta europea.