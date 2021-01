Juve-Scamacca, Carnevali scherza ma l'affare è serio: idea prestito di 18 mesi

Gianluca Scamacca è una delle idee della Juventus per ampliare l’attacco a disposizione di Andrea Pirlo. Il giovane attaccante è al Genoa in prestito dal Sassuolo e ieri l’ad neroverde Carnevali ha scherzato prima della partita, poi persa contro i bianconeri, su un appuntamento con Paratici per parlarne. Ma, scherzi a parte, le due società ne stanno discutendo concretamente: secondo il Corriere dello Sport, la trattativa è in corso sulla base di un prestito di 18 mesi con opzione di riscatto in favore della Vecchia Signora. Che sfoglia la margherita del proprio futuro attaccante: da Giroud a Shomurodov, passando per Pellé, c’è anche il nome di Scamacca.