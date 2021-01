Juve su Scamacca? Carnevali scherza: "Ci siamo dati appuntamento a dopo la partita"

vedi letture

Nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport prima del match contro la Juventus, il ds del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato anche dell’interessamento dei bianconeri per Gianluca Scamacca: “Se Paratici ne ha approfittato per chiederci informazioni sul giocatore? No, lo faremo dopo (sorride, ndr). Ci siamo dati appuntamento in campo tra poco. Quindi vedremo cosa avrà da dirci".