Juve, se Arthur va all'Arsenal risalgono le quotazioni di Zakaria per il centrocampo

Salgono le quotazioni di Denis Zakaria per il centrocampo della Juventus. I bianconeri sono in trattativa con l’Arsenal per il trasferimento a Londra di Arthur. Se il brasiliano partirà, secondo Tuttosport il centrocampista svizzero del Borussia Moenchengladbach può diventare il primo nome.

È in scadenza di contratto. Il Chelsea, infatti, non sembrerebbe pronto ad aprire alla formula del prestito. Zakaria, è in scadenza di contratto col club tedesco, che per evitare di perderlo a zero può accettare una cessione a saldo. Più complicati i nomi di Guimaraes o Genato Sanches.