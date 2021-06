Juve su Gabriel Jesus: addio al City per fare posto a Kane, dopo 82 gol in 194 presenze

Un’idea concreta, non solo una suggestione. Gabriel Jesus è un obiettivo della Juventus, anche se molto inevitabilmente dipenderà da quel che farà Cristiano Ronaldo. Per il proprio attacco, però, i bianconeri hanno fiutato l’occasione. Perché di questo si tratta: l’attaccante brasiliano è infatti in uscita dal Manchester City, che punterà tutto su Harry Kane, a sua volta destinato a salutare il Tottenham. Un’occasione, non un regalo: i Citizens, dopo aver salutato a zero il Kun Aguero, daranno il giusto valore a Jesus. E per la cronaca anche gli Spurs, nell’ambito della complicata trattativa per il centravanti inglese, ci stanno pensando.

82 gol in 194 partite. È questo il bottino del classe ’97 all’Etihad. 175 centimetri per 73 kg, arrivato nel gennaio 2017 dal Palmeiras, Gabriel Jesus è costato al club britannico 32 milioni di euro. Più che da ala sinistra, il suo ruolo originale, è stato impiegato soprattutto come centravanti, seppur atipico date le caratteristiche fisiche (ma il concorrente, del resto, è stato spesso Aguero). A Manchester, qualche infortunio nei primi mesi, conclusi comunque con 7 gol in 11 apparizioni. Poi, nonostante la grande concorrenza e qualche divergenza con Guardiola sulle scelte, ha quasi sempre trovato spazio. La stagione migliore resta quella 2019-2020: 23 gol in 53 apparizioni totali. Portandolo a Torino, la Juve metterebbe a disposizione di Allegri un giocatore dal bagaglio tecnico raffinato, più che una vera e propria macchina da gol, perfetto per inserirsi in un attacco che abbia più soluzioni, tecniche e tattiche.