Juve su Vlahovic. Commisso non avvallerà un'operazione alla Chiesa. Ipotesi estero

Secondo il Corriere Fiorentino, non è da escludere che dietro ai continui rinvii dell'entourage di Dusan Vlahovic fosse nascosto il corteggiamento di un altro club. Roma e Inter avevano già pensato all'attaccante viola, così come la Juventus resta alla finestra: difficile, forse impossibile, che Commisso avalli però un’operazione Chiesa bis, sia per le modalità di pagamento che stavolta non accetterebbe che per un ritorno d’immagine negativo. Ecco perché, che sia a gennaio o a giugno, nel caso di una cessione sarà probabilmente all’estero che si potrà trovare un punto d’incontro, magari in Inghilterra dove Tottenham e Manchester City avevano già avviato sondaggi o in Spagna dove l’Atletico Madrid era arrivato fino a 60 milioni.