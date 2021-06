Juve, torna di moda Dzeko. Piace ad Allegri, la Roma può liberarlo quasi a zero

La Juventus torna alla carica per Edin Dzeko, già vicino ai bianconeri un anno fa. Secondo il Corriere dello Sport, l’attaccante bosniaco della Roma è un obiettivo concreto per Massimiliano Allegri, il quale lo considera una spalla ideale sia per Ronaldo che per Dybala. C’è da trovare l’accordo con i giallorossi: bilancio alla mano, Dzeko potrebbe lasciare la Capitale quasi gratis senza un impatto rilevante in termini di minusvalenza, peraltro consentendo al club un deciso risparmio sul monte ingaggi. Non è detto però che la Roma dia davvero il via libera, dato che si tratterebbe di regalare un attaccante che ha fatto la storia del club, peraltro a una rivale. Così, resta da capire se la Juve e i giallorossi troveranno un accordo: quanto all’eventuale intesa col giocatore, la Vecchia Signora potrebbe mettere sul piatto un contratto biennale con opzione sul terzo anno da circa 5 milioni netti a stagione. Cifre che non dovrebbero creare problemi.