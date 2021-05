Juve, tutto su Locatelli. Un anno fa si preferì chiudere prima per McKennie, ora è asta

Manuel Locatelli obiettivo numero uno della Juventus per il centrocampo del futuro. A prescindere dalla Champions League, scrive Tuttosport, i bianconeri andranno all’assalto del centrocampista del Sassuolo. Già vicino la scorsa estate, scrive il quotidiano torinese, quando i bianconeri preferirono però chiudere prima per McKennie e poi affondare per l’italiano soltanto se si fosse liberato lo spazio con l’addio di Khedira (partito soltanto a gennaio). Ora il quadro è diverso e la Juve non avrà titubanze. Da battere, però, c’è la concorrenza della Roma, oltre alle ben note sirene dall’esterno a cui lo stesso Locatelli ha di recente strizzato l’occhio.