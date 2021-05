Juve, ultimo weekend di passione. Pirlo in dubbio: confermare Kulusevski punta o rilanciare Dybala?

vedi letture

É l’ultima vigilia della stagione. Lunghissima, ricca di impegni sparsi per Italia ed Europa, mentalmente e fisicamente stressante. Da settembre a maggio ma con l’onda lunga dell’annata precedente che ha visto terminare gli impegni agli inizi di agosto concedendo a tutti gli addetti ai lavori un tempo limitato per “staccare”. La stagione della Juventus si chiude domani sera allo stadio Dall’Ara di Bologna con ancora in palio tanto di quello che il futuro potrà riservare alla Vecchia Signora. Mente e corpo in Emilia, un orecchio teso a Bergamo e l’altro a Napoli: perché la Juve dovrà vincere per non avere rimpianti ma non le basterà per accedere alla prossima Champions League senza lo stop di una delle due rivali dirette Milan e Napoli. Prima però, come detto, si deve passare dalla vittoria contro il Bologna di Mihajlovic che, lo scorso gennaio, i bianconeri hanno superato all’Allianz Stadium 2-0 grazie alle reti di Arthur e McKennie. Quel pomeriggio, come nelle ultime due uscite, al fianco di Ronaldo Andrea Pirlo diede fiducia a Kulusevski.

FIDUCIA A KULU O IL RILANCIO DI DYBALA? - Ultima dell’anno, grande entusiasmo e tanta voglia da parte di tutti i giocatori di scendere in campo. Non c’è fatica che tenga, c’è stanchezza post impegno infrasettimanale di Reggio Emilia ma si deve andare oltre: troppo alta la posta in ballo. Tutti carichi dunque ma solo undici partiranno dall’inizio. Il dubbio più grande di Andrea Pirlo è quello riguardante il compagno di reparto di Cristiano Ronaldo: confermare il momento d’oro di Kulusevski o rispolverare Dybala tenuto, quasi in toto, a riposo nelle ultime due uscite? Ancora qualche ora per sciogliere il dilemma, con la possibilità, più remota, di riproporre entrambi titolaricome nella vittoria contro il Sassuolo. Quello più indietro di tutti è Morata invece che col passare delle settimane ha perso terreno nelle gerarchie presenti nella testa del tecnico bianconero. Che alle 12:30 si presenterà in conferenza stampa: difficilmente accennerà al suo futuro, magari si sbottonerà un po’ di più su chi accompagnerà Cristiano Ronaldo nell’ultima, al cardiopalma, uscita della stagione.