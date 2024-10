Juve, un attaccante a gennaio? Damiani: "Kalimuendo può anche giocare con Vlahovic"

Il procuratore Oscar Damiani, esperto di calcio francese, ai taccuini di 'TuttoJuve.com' ha così commentato la possibilità che la società bianconera a gennaio per rinforzare l'attacco punti su Arnaud Kalimuendo, calciatore classe 2002 attualmente in forza al Rennes: "Kaliumendo sarebbe un calciatore adatto a giocare con Vlahovic, può fare la prima e la seconda punta e questo porterebbe la Juve a poter sfruttare di più la velocità e gli spazi".

Poi in generale sulla nuova Juve di Thiago Motta ha aggiunto: "Credo non sarà un grande problema venir fuori dalla prima sconfitta stagione, anche se è sempre molto fastidioso perdere. Il club ha una dirigenza e un allenatore molto forti, per me questo sarà il modo per ripartire con ancor più consapevolezza e lavorare sui difetti evidenziati. Bisognerà lavorare per risolverli".

E infine sul derby d'Italia che andrà in scena domenica: "L'Inter è favorita, è in possesso di una squadra già collaudata e con dei campioni come Barella, Lautaro, Bastoni già affermati. Per me sono in pole position per vincere il campionato, poi c'è la Juve che ha fatto degli investimenti importanti e con alle spalle una forte dirigenza. Se dovessero riuscire a far risultato, questo darà più autostima e consapevolezza nel puntare ad obiettivi più importanti".