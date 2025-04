Juve, Yildiz e Koopmeiners in dubbio: Tudor studia le alternative

vedi letture

La Juventus continua a lavorare con grande intensità in vista della sfida contro il Parma. I bianconeri, ieri, hanno svolto un lavoro piuttosto intenso alla Continassa come rivelato dallo stesso club piemontese: “Mattinata in campo per la Juventus a tre giorni dalla trasferta del "Tardini" contro il Parma, valida per la 33ª giornata di Serie A e in programma lunedì 21 aprile 2025 alle ore 20:45. Oggi (ieri ndr) – venerdì 18 – la squadra si è ritrovata davanti ai tanti tifosi juventini che – tramite invito – hanno avuto l'opportunità di assistere all'allenamento sugli spalti del Training Center. Al termine della seduta c'è stato tempo anche per scattare qualche foto e per una sessione di autografi con i giocatori. Domani (oggi ndr) l'appuntamento per il gruppo è fissato al mattino. Successivamente, alle ore 14:00, Igor Tudor incontrerà i giornalisti all'Allianz Stadium per presentare la sfida contro gli emiliani”.

Allenamento a porte aperte per la Juventus.

Ieri mattina, la Juventus si è allenata a porte aperte e ad assistere alla seduta erano presenti circa 300 tifosi e i media. Il primo a scendere in campo è stato Gleison Bremer che si è allenato a parte e sta proseguendo il suo lavoro di recupero. Poi è stato il turno del resto della squadra che ha cominciato a svolgere una fase di riscaldamento. La buona notizia per Tudor è arrivata da McKennie che ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Il numero 16 bianconero ha recuperato dal fastidio accusato contro il Lecce e lunedì sarà regolarmente al suo posto nell’undici titolare della Juventus. McKennie, nel corso della seduta, si è dimostrato anche abile a risolvere un piccolo incidente di percorso accaduto a Locatelli. Infatti, una delle bocchette dell’irrigazione è partita all’improvviso e l’acqua ha colpito il capitano della Juventus. Ma McKennie è prontamente intervenuto bloccando il getto d’acqua e risolvendo l’imprevisto. Dopodiché i giocatori si sono avvicinati ai tifosi presenti alla Continassa per fare foto e autografi. Successivamente i calciatori sono tornati in campo e Igor Tudor ha fatto uscire il pubblico e la stampa. Infatti, il tecnico croato ha cominciato a lavorare sulla tattica e per questo motivo ha blindato il centro sportivo bianconero da occhi indiscreti.

La Juventus spera di recuperare Yildiz e Koopmeiners.

Nella seduta di ieri, Koopmeiners, Yildiz e Mbangula non sono scesi in campo con i compagni. Il turco ha proseguito le terapie alla coscia, mentre l’olandese e il belga si sono allenati a parte. La Juventus, però, non ha abbandonato le speranze di avere a disposizione sia Koopmeiners che Yildiz per la sfida contro il Parma. Se entrambi ce la dovessero fare, sarebbe poi Tudor a scegliere se schierarli entrambi dal primo minuto. Non è da escludere nemmeno che il tecnico croato possa inserire l’olandese tre i titolari e tenere il turco in panchina. A quel punto Koopmeiners agirebbe sulla trequarti al fianco di Nico Gonzalez. Se, invece, anche Yildiz fosse al top, l’argentino si sposterebbe sulla destra. In ogni caso la Juventus ha a disposizione ancora la giornata di oggi e quella di domani per provare a recuperare gli acciaccati. Nel frattempo, Tudor ha già studiato le alternative in caso di forfait di Yildiz e Koopmeiners. Infatti, sulla trequarti una maglia sarebbe di Nico Gonzalez mentre al suo fianco potrebbe agire uno fra Conceicao e Kolo Muani, ma c’è anche l’opzione Weah che ha già giocato in quella posizione nel corso di questa stagione. Inoltre, con l’eventuale spostamento del numero 11 bianconero in fase più avanzata a quel punto sulla corsia di destra potrebbe rivedersi Cambiaso.