Juventus, Allegri: "Bisogna sistemare la squadra: valuteremo la rosa con serenità"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, a JTV ha parlato anche del futuro bianconero dopo il ko 2-0 contro la Fiorentina. "Bisogna sistemare la squadra, bisogna avere la lucidità e la serenità di valutare la rosa che abbiamo. Momento più difficile? Sicuramente quando eravamo in ritardo sulla quarta in classifica e sembrava tutto perso. L'avvio di campionato? Se sono successe queste cose significa che bisogna migliorare. Mi riposo? A luglio riiniziamo, bisogna caricare le batterie per poi iniziare al meglio la stagione".