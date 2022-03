Juventus, Allegri torna sul ko col Villarreal: "Le ciambelle non è che vengono sempre col buco"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Juventus Massimiliano Allrgri torna anche sull'eliminazione dalla Chamapions League per mano del Villarreal: "Martedì non eravamo la squadra che poteva vincere la Champions, giovedì è tutto da rifare, è fallimento. Voi dovete scrivere queste cose, noi dobbiamo rimanere lucidi. Non è che martedì c'è un valore e giovedì un altro. Abbiamo giocato bene in un ottavo di finale, quante palle gol vuoi creare in un ottavo di finale? Le ciambelle non è che vengono sempre col buco. Chiaro che nessuno si aspettava una sconfitta per 3-0, il calcio è questo. Come è successo a Madrid col PSG"

