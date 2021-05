Juventus, altro riconoscimento per Cristiano Ronaldo: è lui l'MVP bianconero della stagione

vedi letture

Tempo di giudizi e premi individuali, in casa Juventus dopo il raggiungimento del quarto posto e la qualificazione in Champions League. E come già successo in passato, Cristiano Ronaldo è stato votato MVP of the Year. Il portoghese ha vinto la classifica cannonieri con 29 reti, contribuendo in modo decisivo al piazzamento europeo dei bianconeri.