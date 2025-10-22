Juventus, anche i giocatori finiti nel mirino: la società li ha chiamati a raccolta prima di Tudor

La Juventus sta attraversando un periodo molto complicato e chi è finito sotto accusa indubbiamente è Igor Tudor, tecnico dei bianconeri. Secondo quanto riportato da La Stampa però, non è l'unico finito nel mirino della società, visto che i calciatori sono stati chiamati a raccolta dal club prima di lui, accusati di aver avuto un approccio alle partite non sufficiente e di certi squilibri.

Non c'è occasione migliore che giocare contro il Real Madrid per invertire questa tendenza. Nessuno si aspetta una vittoria da parte della Vecchia Signora, ma è importante non sfigurare per non compromettere ulteriormente una situazione difficile. Il clima non è quello che ci si poteva immaginare dopo la vittoria per 4-3 contro l'Inter, ma da allora sembra essere passata un'era per quanto differenti siano le situazioni che sta vivendo il mondo juventino.

Tudor, che deve rinunciare come noto a Bremer, operato da poco al menisco, si affida ai soliti tre dietro e prova a rivitalizzare Koopmeiners. L'olandese è stato pagato tantissimo nell'estate del 2024, ma il suo rendimento è ben al di sotto di quello che ci si poteva aspettare. Davanti spazio a Vlahovic, che agirà insieme a Yildiz per provare a sorprendere Xabi Alonso e la retroguardia delle Merengues.