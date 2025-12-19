TMW
Giugliano, caccia al portiere a gennaio: Capuano ha chiesto Richard Marcone
Il Giugliano si muove sul mercato e su precisa indicazione del tecnico Ezio Capuano la priorità è quella di tesserare un nuovo portiere durante la prossima finestra di mercato. Secondo quanto raccolto da TMW il tecnico del Giugliano ha chiesto Richard Marcone, estremo difensore classe '93 attualmente in forza al Picerno.
