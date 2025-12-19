Lazio, il rinnovo di Marusic si complica: Gaaei e Valincic i nomi per sostituirlo

In casa Lazio, sottolinea il Corriere dello Sport, serviranno rinforzi a destra se Adam Marusic non rinnoverà e va verificata la posizione di Lazzari: alla fine del mercato estivo aveva detto sì al Sassuolo, ma la Lazio non poteva sostituirlo. A sinistra in bilico c’è Tavares, che partirà se arriveranno offerte concrete (l’Al-Ittihad di Conceição è interessato). Pellegrini sta trovando continuità, e Sarri vuole un sostituto del portoghese: punterebbe su Aaron Martín del Genoa, in scadenza.

A destra il preferito era Anton Gaaei dell’Ajax (danese, 23 anni, costa circa 10 milioni). Un anno fa il club aveva messo in lista Moris Valincic, 23 anni, terzino destro della Dinamo Zagabria. Costava poco più di un milione, oggi la valutazione è salita a 15. Valincic è fermo per un problema al metatarso, ma sarà pronto a metà gennaio; sogna il salto in Italia in estate.

La Lazio dovrà fare un grosso investimento se perderà Marusic. Il montenegrino ha chiesto un rinnovo di due anni più opzione a cifre superiori agli attuali 1,7 milioni. La Lazio ha preso tempo, mentre l'agente ha aperto l’asta per Valincic fissando il prezzo tra i 16 e i 18 milioni di euro: cifre a cui la Lazio non potrà partecipare se il prezzo salirà ancora.