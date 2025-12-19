Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sabatini: "Massara lavora come un fabbro per Zirkzee. Spalletti? Se non ha rischiato il suicidio..."
© foto di TuttoSalernitana.com
Alessio Del Lungo
Oggi alle 10:25Serie A
Alessio Del Lungo

Walter Sabatini è il direttore sportivo per definizione perché ormai negli anni ha compiuto imprese e lavorato talmente bene che si è guadagnato questo titolo. Intervistato dal Corriere della Sera, ha spiegato come sia legato indissolubilmente a Luciano Spalletti dal gusto del bello, visto che ritiene il tecnico italiano l'esaltazione dell'estetico in senso assoluto: "La Juventus è l'unico vestito possibile per lui, l'unico club che avrebbe potuto rimetterlo in pista. Era azzerato, annichilito. Se non ha rischiato il suicidio, avrà fatto uso di antidepressivi".

Per lui Massara invece è affidabile e quando hanno lavorato insieme ha compensato perfettamente il modo di essere di Sabatini, ovvero umorale ed estemporaneo. Per lui ci sono solo elogi: "È un aggiustatore, intelligente e preparato, limpido". La sua risposta è ironica invece quando gli viene chiesto con chi preferirebbe tornare ad avere a che fare in un club: "Spalletti, con Massara farebbe lui il mio lavoro".

Infine parla anche di mercato e dell'opzione Zirkzee per la Roma, un giocatore che definisce come universale, che gli dà un senso di liberazione e che gli permette di respirare a pieni polmoni: "Io me lo auguro che Massara riesca a prenderlo, so che ci sta lavorando come un fabbro, con quella stessa dedizione".

