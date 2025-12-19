Nkunku il grande errore estivo del Milan? È costato poco meno di Hojlund

Un'altra occasione fallita. Da quando è sbarcato a Milano, l'attaccante francese Christopher Nkunku ha gonfiato il suo palloncino rosso una sola volta. Era il 23 settembre, la sfida di Coppa Italia contro il Lecce. Da allora sono trascorsi quasi tre mesi e tante partite, ma l'ex Chelsea che di presenze ne ha complessivamente collezionate quattordici di gol non ne ha più realizzati.

Ieri un'altra occasione fallita. In campo dal primo minuto contro il Napoli più per necessità che per virtù, Nkunku ha fornito un'altra prestazione da cinque in pagella. Una sola occasione sprecata nel primo tempo, poi una prestazione anonima per l'acquisto più costoso dell'estate rossonera.

Nel post-partita Allegri a microfoni accesi ha provato a giustificarlo: "Stasera si è dato da fare, ha avuto un paio di situazioni favorevoli. ha ottime qualità e sicuramente ne verrà fuori. Un gol sicuramente lo sbloccherà. Ci sono ragazzi che si inseriscono subito e altri che fanno fatica, ma le qualità ci sono e vanno sfruttate". I conti però non tornano, anche perché il conto in estate è stato di quelli salatissimi: 37 milioni di euro più cinque di bonus per acquistare a titolo definitivo dal Chelsea un calciatore che a novembre ha compiuto 28 anni. Un attaccante che non è quella prima punta che Allegri continua a chiedere dal giorno del suo ritorno a Milanello.

Una vera prima punta ieri era nell'altra squadra in campo. E' quel Rasmus Hojlund che ha fatto ammattire Maignan e soprattutto De Winter, un centravanti che è stato a lungo un'idea anche del Milan e che per caratteristiche e carta d'identità sarebbe stato giocatore decisamente più congeniale di Nkunku per questo Milan. E invece è finito al Napoli, società che alla fine non lo pagherà troppo di più rispetto a quanto speso dai rossoneri per il francese: 50 milioni di euro tra prestito e diritto di riscatto. Calcolando che già a gennaio il Milan tornerà sul mercato con la toppa Fullkrug e che tra Nkunku e Hojlund passano cinque anni a favore del danese, è chiaro a tutti chi a fine agosto abbia fatto l'affare.