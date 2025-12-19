TMW
Monopoli, Miceli via a gennaio? Il difensore è nel mirino del Catania
Mirko Miceli, difensore classe '91 del Monopoli, potrebbe cambiare squadra durante il prossimo mercato di gennaio. Secondo quanto raccolto da TMW il centrale, che ha un contratto fino al termine della stagione con opzione per un altro anno, è stato richiesto dal Catania.
