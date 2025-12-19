Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 16a giornata
Inizia la 16^ giornata con l'anticipo sabato alle 18:00 Lazio-Cremonese.
4 scommesse da schierare al fantacalcio in questa giornata: 1 nome per reparto.
PORTA: Caprile (Cagliari-Pisa)
DIFESA: Martin (Genoa-Atalanta)
CENTROCAMPO: Vlasic (Sassuolo-Torino)
ATTACCO: Bonazzoli (Lazio-Cremonese)
