Boniek: "Soulé sta diventando fondamentale. La qualità di Dybala non si discute"

Nel corso di un'intervista odierna all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Zbigniew Boniek ha parlato di Soulé e Dybala, avversari domani della Juventus da ex: "Soulé sta diventano fondamentale, anche se deve allargare la gamma delle sue giocate. Ma ha un sinistro importante. La qualità di Dybala invece non si discute, però bisogna sempre vedere come sta. La cosa sorprendente è che la Roma è lassù, a tre punti dalla vetta, senza aver potuto contare quasi mai sul suo giocatore più forte. Se possono giocare insieme? Certo che sì, i giocatori forti possono sempre convivere. È chiaro che per vederli insieme bisogna anche preoccuparsi della fase difensiva, bisogna partecipare anche a quella".

Infine un'analisi anche sui rinnovi di Dybala e Pellegrini: "Questo è un problema eventualmente di Massara, non certo mio. Mi sembra però che siano due discorsi diversi. Paulo è troppo importante, ma deve garantire almeno l’80% delle partite. Se invece è a mezzo servizio diventa un problema, crea anche qualche disagio all’allenatore. Pellegrini mi piacerebbe che restasse, senza andare a trovare fortuna altrove.

Lui qualità ne ha e si vede, ma anche per lui vale la questione fisica. Se sta bene ok. Prima lo vedevo spesso per terra, adesso invece mi sembra regga più il contrasto".