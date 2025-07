Juventus, attenta: ora il Forest prova il colpo Sancho, proprietario disposto all'investimento

Emerge un pericolo all'orizzonte per la Juventus. Secondo quanto riferito da The Sun, uno dei principali tabloid in Inghilterra, il Nottingham Forest sarebbe un altro papabile candidato ad ingaggiare Jadon Sancho. L'esterno offensivo inglese, com noto, non fa parte dei piani del Manchester United da tempo ormai e il ricchissimo proprietario dei Reds Evangelos Marinakis è ora disposto a finanziare un nuovo investimento per acquisire il cartellino del classe 2000 inglese.

Ora il Forest vede in Sancho il sostituto ideale di Anthony Elanga, ormai al Newcastle insieme a Tonali. Secondo i colleghi inglesi, c'è la sensazione che il giocatore possa seguire un percorso simile, in termini di riscatto personale, e il suo arrivo conferirebbe un'iniezione d'entusiasmo per i tifosi. Insomma, il club inglese è pronto a scommettere su di lui per farlo tornare ad essere la stella conosciuta ai tempi d'oro del Borussia Dortmund. Prima che si perdesse per strada tra incomprensioni interne ai Red Devils nell'era Ten Hag e prestiti che non hanno portato ad un addio definitivo.

Dopo aver lasciato l’accademia del Manchester City a 17 anni per approdare al Dortmund nel 2017, Sancho è esploso in Germania, segnando 50 gol e fornendo 64 assist in 137 partite. La sua velocità, abilità nel dribbling e freddezza sotto porta lo hanno reso ambitissimo e lo United ha sborsato una cifra enorme per riportarlo in Inghilterra nel 2021. Poi a Old Trafford solo 12 gol in 82 presenze, la rottura con il tecnico olandese ora al Leverkusen e l'esclusione dalla rosa.