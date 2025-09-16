Tudor dice di no, ma il paragone viene naturale. Altra notte alla Del Piero per Yildiz

Gol alla Del Piero (proprio contro il Dortmund), un assist per la rete di Vlahovic e un'altra giocata che solo il portiere dei tedeschi evita si trasformi in una magia dal limite dell'area. Nella notte che vede l'esordio pazzo della Juventus allo Stadium (4-4), l'esordio dei bianconeri in Champions League certifica un fatto (per quanto ce ne fosse bisogno): Kenan Yildiz non è solo il 10 della squadra, è il giocatore più forte e incisivo di tutta la Juventus.

E ci perdonerà Igor Tudor, che proprio ieri aveva cercato di smorzare gli accostamenti tra il giovane turco e il grande ex della Juve: "Lui non è che prima di andare a dormire guarda la foto di Del Piero mentre si lava i denti, siete voi che fate questi paragoni…". Vero, verissimo. Ma è indubbio un fatto, un altro: la 10 bianconera non potrebbe stare in un posto migliore se non sulle sue spalle.

Più passano i mesi, più passano le partite più cresce come calciatore, maggiore si fa la sensazione che il futuro della Juventus passi anche e soprattutto dai piedi e dalle giocate di Yildiz. D'altronde, sin dal momento del suo acquisto dalle giovanili del Bayern Monaco, il talentino turco è sempre stato accompagnato da un certo entusiasmo, che adesso è concreto, si vede sul campo, ripagato con gol, assist e prestazioni di livello.

A soli 20 anni, Yildiz è già dalla scorsa stagione un protagonista designato della Juventus. E se con il precedente allenatore Thiago Motta il feeling non è sempre stato al massimo, nonostante il turco venisse comunque impiegato con costanza e regolarità, con Tudor non sembrano esserci più dubbi. Ecco perché - campo a parte - alla Juventus stanno portando avanti ormai da settimane, se non mesi, le trattative per il rinnovo del contratto. Dopo aver già esteso una volta il proprio contratto, portandolo fino al 2029 con la firma di un anno fa circa (era metà agosto del 2024), ora sul piatto c'è però un ingaggio da top player. Proprio quello che sta diventando Yildiz.