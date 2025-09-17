Lazio, romantica suggestione dalla Spagna: Pedro come Cazorla, chiusura al Tenerife
Se con ogni probabilità questa in corso sarà l'ultima stagione alla Lazio del veterano dell'attacco Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma (38 anni), meglio noto con il semplice nome d'arte di Pedro, non si può però essere ancora certi che sarà allo stesso tempo pure l'annata di conclusione della sua carriera da calciatore professionista.
Mentre matura che tipo di decisione prendere, e pensa sempre a dare il massimo per la causa della sua Lazio, l'espertissimo attaccante spagnolo ex Barcellona e Chelsea a fine stagione valuterà cosa è meglio per lui in base a cosa gli dirà il suo corpo. Dalla Spagna riecheggia una suggestione romantica: Pedrito che ritorna in patria, nella sua Tenerife.
Oggi il Tenerife gioca in Primera Federación, terza divisione del campionato spagnolo. Che riesca a tornare nella seconda serie o meno, in ogni caso dalla Spagna pensano che Pedro accetterebbe di buon grado un ritorno in patria, un po' come ha fatto un'altra leggenda del calcio spagnolo come Santi Cazorla con l'Oviedo, con il quale è tornato in prima divisione.
