Roma, caccia al colpo in avanti: speranza last minute per Sancho, tre alternative

Roma, caccia al colpo in avanti: speranza last minute per Sancho, tre alternative
Oggi alle 10:38Serie A
di Paolo Lora Lamia

Roma molto attiva in questo finale di mercato estivo. Dopo aver chiuso per l'alternativa sulla sinistra ad Angelino - sarà Kostas Tsimikas del Liverpool, per il cui arrivo in prestito secco manca ormai solo l'annuncio ufficiale - l'intenzione della dirigenza è di regalare un rinforzo a Gasperini anche per il reparto offensivo.

La possibilità di assicurarsi Jadon Sancho dal Manchester United appare ormai praticamente sfumata, ma potrebbe riaprirsi una piccola speranza nell'ultimo giorno di mercato. Stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, i nomi presenti nella lista del ds Massara sono tanti: Tyrique George del Chelsea resta la prima scelta e, con il Chelsea, i contatti sono sempre più positivi.

Il mercato però cambia scenari da un momento all'altro e, per cautelarsi, la dirigenza giallorossa ha pronte delle alternative al 2006 dei Blues. I nomi da registrare in questo momento sono quelli di Benjamin Dominguez del Bologna (per cui Massara ha fatto fin qui un timido sondaggio) e di Breel Embolo del Monaco (che costa circa una ventina di milioni). Qualche profilo potrebbe anche bollire in pentola in modo più silenzioso: in generale, la sensazione è che Gasp certamente avrà presto un volto nuovo per il suo settore avanzato.

