Fiorentina, chi si rivede. Kouame si allena in gruppo: "Indovina chi è tornato"

Dopo oltre 5 mesi dalla sua ultima partita, Christian Kouame è tornato ad allenarsi. L'attaccante ivoriano della Fiorentina ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di foto nelle quali partecipa alla seduta con il resto del gruppo. La lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro sembra essere solo un ricordo e il classe '97 è carico e voglioso di ricominciare a giocare.

"Indovina chi è tornato. Gloria a Gesù". Con queste parole il centravanti ha lasciato intendere che l'infortunio è superato. Dovrà rimettersi in forma perché il periodo di inattività è stato lungo, ma Pioli potrebbe avere un rinforzo e un'opzione in più per il reparto offensivo. Da capire se a gennaio la Fiorentina cercherà di cederlo o meno, visto che il suo contratto è abbastanza oneroso e lui, almeno fino all'anno scorso, non rientrava più nei piani del club, che lo aveva venduto a titolo temporaneo all'Empoli.

Almeno 6 mesi in ogni caso sono necessari per rientrare da un problema come il suo, ma il recupero di Kouame pare essere stato davvero veloce e sorprendente. Il 27enne ha anche condiviso una foto con una frase significativa per il suo percorso: "Non vergognarti della tua fede perché è il tuo tesoro più grande".