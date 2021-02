Juventus, Bonucci: "Dopo l'Inter sono usciti i campioni. Stasera siamo stati cinici"

Al fischio finale di Juventus-Roma, Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, analizza così la vittoria contro i giallorossi ai microfoni di Sky: “Queste sono le partite dove viene fuori l’anima di questo gruppo. Sapevamo che con la Roma che fa molto palleggio e crea l’uno contro 1 potevamo fare questa partita. Siamo stati cinici e una grande squadra”.

E’ accaduto qualcosa dopo la sconfitta con l’Inter?

“Abbiamo toccato la peggior giornata possibile e da lì i campioni hanno risposto, così come il mister unendo il gruppo e lasciando fuori tutto il resto. La fortuna è stata poter giocare subito una finale e vincerlo, aumentando l’autostima e la consapevolezza che questa squadra può arrivare a grandi obiettivi. Scudetto? Abbiamo una partita in meno e siamo lì. Guardiamo di partita in partita, ora pensiamo all’Inter, poi al Napoli e via dicendo”.

Sei uscito per infortunio?

“E’ lo stesso fastidio che ho sentito col Verona e lì non potevo uscire. Oggi potevo far entrare altri, ma non penso sia qualcosa di grave. E’ più per precauzione, ho preferito non rischiare”.