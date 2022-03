Juventus, Bonucci punta il Villarreal. Dybala sta bene ma domenica partirà dalla panchina

La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli infortunati di casa Juventus. Per Leonardo Bonucci si parla di elongazione del soleo e di almeno 7 giorni di stop, l'obiettivo è averlo abile e arruolabile per il ritorno contro il Villarreal del 16 marzo. Paulo Dybala sta bene e verosimilmente con lo Spezia ci sarà, anche se probabilmente dalla panchina. Chi potrebbe rientrare già domenica è invece Daniele Rugani, mentre per Federico Bernardeschi il rientro sarà graduale vista l'assenza di quasi un mese e mezzo.