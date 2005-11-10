Ufficiale Juventus, la nuova struttura della NextGen e delle giovanili: rinnova Claudio Chiellini

Non solo la prima squadra, anche la Juventus NextGen e le giovanili bianconere si ristrutturano. Confermato, con rinnovo, anche Claudio Chiellini.

La Juventus, tramite i propri canali ufficiali, ha comunicato la ristrutturazione dirigenziale che va a toccare anche la squadra B e le giovanili.

La NextGen sempre a Chiellini, che rinnova

La prima parte dell'annuncio riguarda la NextGen, che sarà ancora guidata da Claudio Chiellini, il quale estende anche il vincolo del rapporto professionale: "Claudio Chiellini ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2028 come Head of Next Gen Area, ampliando al tempo stesso il proprio perimetro di responsabilità. Chiellini, oltre alla Next Gen, seguirà infatti anche le formazioni Under 20 e Under 18, in un’ottica di sempre maggiore integrazione e sviluppo del percorso di crescita dei talenti juventini. Un ruolo centrale, il suo, nel consolidamento di una filiera tecnica e organizzativa capace di accompagnare i ragazzi in ogni fase del loro percorso, favorendo continuità, identità e progressiva preparazione al calcio professionistico".

Dall'Under 7 alla 17 sotto l'ala di Scaglia

C'è poi spazio anche alle giovanili vere e proprie: "Prosegue nel segno della continuità anche il percorso di Massimiliano Scaglia, che ha rinnovato fino al 30 giugno 2028 come Head of Academy, guidando l’area che comprende le squadre dall’Under 17 all’Under 7. Al suo fianco continuerà a lavorare Davide Bellotto, confermato fino al 30 giugno 2028 nel ruolo di Youth U13 to U7 Manager, a supporto dello sviluppo del settore di base e della crescita dei più giovani. La definizione del nuovo assetto conferma la volontà del Club di investire con convinzione sul Settore Giovanile, valorizzando competenze, continuità e visione in un’area fondamentale per il presente e per il futuro della Juventus".