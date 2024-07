Juventus, contatti con Adeyemi ma ancora nessun accordo: il B. Dortmund fa il prezzo

La Juventus è alla ricerca di rinforzi sulle ali d'attacco. Da qualche giorno si parla insistentemente di Karim Adeyemi del Borussia Dortmund e Sky Sport Deutschland fa sapere oggi che i contatti tra la Vecchia Signora e l'entourage dell'ex Salisburgo sono in corso. Tuttavia, secondo l'emittente, non si è ancora arrivati a un accordo.

Il Borussia Dortmund ha già fissato il prezzo: 40 milioni di euro. Ma il club bianconero non ha ancora presentato un'offerta al BvB, volendo prima impostare la trattativa con gli agenti del giocatore. Una volta ottenuto il via libera, comincerà la negoziazione anche con il sodalizio giallonero, disposto a cedere Adeyemi, sì, ma per non meno della suddetta cifra.

Un altro motivo per il quale la Juventus non può far partire l'assalto e farsi avanti con il Borussia Dortmund è legato alle cessioni. Com'è noto, Cristiano Giuntoli è molto impegnato nelle cessioni in questo periodo, avendo la necessità di incassare prima di poter investire.